Саудовца посадили за призывы освободить женщин

В Саудовской Аравии мужчина приговорен к году тюрьмы за призывы положить конец системе опекунства мужчин над женщинами, пишет Independent.

Согласно источнику, мужчина, чье имя не называется, был также оштрафован на 30 тысяч риалов после обвинений в «инициировании положить конец опекунству над женщинами».

Его арестовали во время попытки расклеить в мечети постеры с призывами отменить строгие правила контроля мужчин над женщинами. Он признался, что расклеил постеры в нескольких мечетях, отметив, что решил начать информационную кампанию после того, как несколько его родственниц столкнулись с несправедливостью со стороны семьи.