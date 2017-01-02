Глава Китая: «Мы поддержим Турцию в борьбе с терроризмом»

Китай после теракта в ночном клубе Стамбула намерен вместе с Турцией противостоять угрозе терроризма, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.

«Китай решительно осуждает это нападение, выступает против любой формы терроризма, Китай намерен укреплять сотрудничество с Турцией и мировым сообществом, чтобы общими силами предупреждать и реагировать на угрозу терроризма», — приводит агентство Синьхуа слова Си Цзиньпина. Китайский лидер направил президенту Турции Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в Стамбуле.

Кроме этого, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян выразил соболезнования турецкому премьер-министру Бинали Йылдырыму. Ранее глава МИД Ван И направил телеграмму с соболезнованиями своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу.