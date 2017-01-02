Племянник владельца нефтяных месторождений в Баку устроил фейерверк в Майами

«Жители South Beach в Майами надолго запомнят этот Новый год: после того как стрелка часов передвинулась далеко за двенадцать, над огромной The Villa Casa Casuarina на побережье Атлантического океана прогремел 15-минутный фейерверк, который видел едва ли не каждый житель района. Как выяснилось, в знаменитом бутик-отеле, который полностью закрыли ради празднования Нового года, гулял российский олигарх — племянник владельца 16 месторождений нефти в Азербайджане, ингушского олигарха Михаила Гуцериева — Микаил Шишханов», — пишет life.ru.

В 2016 году 44-летний владелец "Бинбанка" поднялся, по версии Forbes, со 139-го на 46-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России, состояние предпринимателя теперь насчитывает более полутора миллиарда долларов.

«Всю ночь гостей угощали роскошными блюдами: на гала-ужине каждому приглашенному были предложены блюда из овощей и копченого мяса, паста и осьминоги. За развлекательную часть вечеринки отвечали главный шоумен российской эстрады Николай Басков и поп-дива Светлана Лобода, попавшая в этом году в список самых сексуальных женщин, а также местные музыканты.

К слову, печально известный бутик-отель The Villa Casa Casuarina, который еще несколько лет назад принадлежал Джанни Версаче и на пороге которого знаменитый модельер был убит в 1997 году, можно назвать одним из любимых мест для отдыха олигархов со всего мира. Несколько лет назад резиденцию продали за 41,5 миллиона долларов, а сейчас забронировать номер на одну ночь и полюбоваться видом на океан из окна роскошного дома можно примерно за 100 тысяч рублей», - говорится в статье.

Напомним, семья Михаила Гуцериева славится пышными торжествами: свадьбу сына олигарха вот уже несколько месяцев обсуждает весь мир. На праздник к Гуцериеву в банкетный зал Тельмана Исмаилова «Сафиса» в Москве приехали Стинг, Дженнифер Лопес и Энрике Иглесиас, а британские СМИ оценили свадьбу в один миллиард долларов.

Компания ингушского олигарха «Русснефть» владеет в Азербайджане долевым участием в следующих добывающих нефть на суше компаниях: Absheron Operating Company Limited (разрабатывает месторождения «Зых»и «Говсаны»), Karasu Operating Company («Келамеддин» и «Мишовдаг»), Kura Valey Operating Company («Падар»), Neftechala Investments Limited («Нефтчала», «Хыллы», «Дуровдаг-Бабазанан»), Shirvan Operating Company («Кюровдаг»).