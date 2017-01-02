Йылдырым едет в Ирак

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым посетит Ирак на этой неделе для обсуждения борьбы с терроризмом, передает Рейтер со ссылкой на представителя турецкого правительства.

По данным агентства, ожидается, что в ходе визита будет также обсуждаться вопрос восстановления двусторонних отношений.

Террористическая группировка "Исламское государство" является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии, часть которых удалось отбить за последние месяцы.

Единого фронта борьбы с ИГ нет: с группировкой борются правительственные войска Сирии при поддержке российских Воздушно-космических сил, армия Ирака, международная коалиция во главе с США, а также курды, ливанские и иракские шиитские ополченцы.