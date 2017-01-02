 

Личность стамбульского стрелка скоро будет установлена

 

Власти Турции близки к установлению личности нападавшего на ночной клуб Reina в Стамбуле, заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш, сообщает Reuters.

По его словам, в настоящее время установлена информация об отпечатках пальцев террориста и основные места его появления.

Ранее сообщалось, что нападавшего на ночной клуб нет среди задержанных по делу о теракте в Стамбуле.

В результате вооруженного нападения на клуб Reina в ночь на 1 января в Стамбуле погибли 39 человек, 69 человек были госпитализированы.

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Личность стамбульского стрелка скоро будет установлена
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