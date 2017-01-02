 

Двух человек оштрафовали за угрозы байкерам-молодоженам Видео

 

Двое мужчин в Объединенных Арабских Эмиратах оштрафованы на 2,7 тысячи долларов каждый за публикацию в интернете порочащих комментариев под видеороликом жениха и невесты, устроивших заезд на мотоциклах после свадьбы, сообщает издание The National.

По данным издания, двое эмиратцев, оставивших оскорбительные комментарии, были признаны виновными судом в Абу-Даби, сами они вину не признали.

Как стало известно изданию, молодожены еще в марте разместили в интернете видеоролик, в котором они после свадьбы катаются на мотоциклах Harley Davidson в сопровождении других байкеров. Ролик вызвал волну критики, пользователи в интернете, помимо критических комментариев, оставляли оскорбления и даже, по словам невесты, угрозы. Девушку обвинили в "нарушении традиций и ценностей ОАЭ" из-за езды на мотоцикле.

Эмиратская пара, которая состоит в клубе мотоциклистов ОАЭ, обратилась в полицию с жалобой на оскорбления. Они подали иски в целом против 40 интернет-пользователей, а получившие штраф двое эмиратцев — лишь первое рассмотренное дело. На следующих слушаниях суд рассмотрит дело против еще семерых комментаторов.

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