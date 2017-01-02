Араз Агаларов об угрозах Трампу

«Трамп, в принципе, был настроен — во всяком случае, когда я с ним общался, а я с ним последний раз общался достаточно давно — ну, очень позитивно по отношению к России. Если люди, которых он наберет в команду, не изменят его мировоззрение и отношение к нам, то, я думаю, перспектива взаимоотношений очень позитивна», — заявил в интервью «Комсомольской правде» российский олигарх азербайджанского происхождения Араз Агаларов, говоря о будущем российско-американских отношений.

Также Араз Агаларов сказал, что избранный президент США Дональд Трамп ответил на его поздравления по случаю дня рождения.

«Если вы имеете в виду поздравления с днем рождения, который у него был летом, — ответил, конечно. Очень такое теплое, благодарственное письмо», — сказал миллиардер.

На вопрос, ответил ли Трамп на поздравления по случаю победы на президентских выборах, Араз Агаларов сказал, что Трампу сейчас не до этого.

«Я думаю, ему не до этого сейчас... Там, в общем-то, продолжается антитрамповская истерия в Америке. Они (противники Трампа — ред.) продолжают... Я не знаю, на что они надеются — на импичмент или на что-то еще. Но, в общем-то, там очень серьезные силы подключены, чтобы как-то его дискредитировать», — сказал А.Агаларов.

Араз Агаларов также сказал, что не поедет на инаугурацию Дональда Трампа.

«Нет, не планирую...», — сказал миллиардер.