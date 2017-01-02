«Армения вступает в новый год с серьезными и реалистреалистичными программами», — изрек президент Армении Серж Саргсян, обращаясь к соотечественникам в новогоднем послании.

Слово «реалистреалистичными» (прямо как масло-масляное-перемасленое) определенно захватило внимание многих, кому небезразлична логика действий страны-агрессора, ведомой одним из отцов политики, чреватой эскалации.

Все, кто ожидал от армянского лидера проблесков здравого рассудка, опять просчитались. Смысл обращения, выдержанного в духе нетерпимости к внестоящим, показал, насколько армянская верхушка завязла в фантомной стихии.

То, что интеллектуалы вроде Левона Тер-Петросяна, Жирайра Липаритяна, других достойных представителей нации настойчиво призывают Саргсяна одуматься и встать на путь компромиссных решений по Карабаху, только подтверждает, что военная клика Армении продолжит безжалостную эксплуатацию терпения народа. И не только армянского народа.

А это тот путь, который добром не закончится.

Сплочение как цель, а не средство

Квинтэссенцией послания Саргсяна стало напоминание о том, что в 2016 году в стране имели место события, наполнившие национальный багаж серьезными приобретениями. Президент посчитал важным особо упомянуть четырехдневную апрельскую войну, в результате которой «народ доказал, что его коллективная сила нерушима, воля защищать страну непоколебима». Дескать, «единство Армении, Арцаха и диаспоры не отступит перед подлыми и вероломными нападениями, и из всех испытаний армяне выйдут еще более сильными».

Насколько Саргсян в своих суждениях прав и объективен перед земляками, нет нужды пространно комментировать. Достаточно вспомнить, что сразу после локальной войны полетели головы генералов, состоялась отставка министра обороны Оганяна, в парламенте страны депутаты-горлопаны стали бравировать угрозами применения грязной атомной бомбы против Азербайджана. Если все это есть признаки несокрушимости, то не о странной ли победе речь?!

На поверку президент не только продолжает безрассудно обманывать соотечественников, но и тянет его за собой в дебри преступной неопределенности. За ней Армении ничего рационального не светит, потому дипломат Липаритян предупреждает соотечественников о «неминуемом крахе».

Заплыв в бурлящий океан пафоса, армянский президент переборщил с размытыми акцентами. Не по делу превознося фактор национального сплочения, который, как он считает, позволил армянам отстоять в тяжелом испытании лицо нации, президент показал, что его целью является культивация тотальной вражды с соседями.

Саргсян уверен, что этот ресурс сыграет ключевую роль в транзите во второе двадцатипятилетие независимой государственности. Потому обозначает первый этап как период противостояния войне и трудностям, когда удалось «выковать победу в освободительной борьбе Арцаха, и это дало возможность заложить основы долговечности независимой армянской государственности». Он твердо уверовал, что озаренные «победным» светом аспекты отшумевших реалий зажгли его личный оптимизм, играющий роль источников будущих успехов.

Вот такая обезоруживающая президентская скромность, решительно оторванная от реалий и поучительных уроков новейшей истории.

Самообман в тупиках экстремизма

Людям, что спят и видят себя в ореоле победителя, не с руки признавать грубые оплошности. Они, как правило, открещиваются от провальных решений, дабы не запятнать собственный имидж и оформить заявку на пролонгацию руководящей миссии.

Однако в случае с Саргсяном складывается нелепая картина. Ему не следует питать надежд, что накопленный в результате военного разбоя капитал, раскручивание маховика зоологического экстремизма сыграют на пожизненную защиту от критики. Особенно в условиях, когда критика справедлива, своевременна.

Саргсян, как и многие ему подобные псевдовеликие, считает, что неблагодарность – естественное свойство титанов. К нему эта истина никакого отношения не имеет. В масштабе мировой политической элиты он не только случайный человек, но и ярчайший представитель посредственности.

Не будь так, экс-президент Тер-Петросян в программной речи съезда своей партии не обнажил бы историческую ошибочность саргсяновского курса, не стал бы предостерегать одержимого предводителя от соблазна продолжать опасный эксперимент по формированию нации-армии.

Со стороны в полной проекции видно, как свой ресурс выработала не только обескровленная армия, но и страна. Липаритян опять напоминает, что «внутренняя и внешняя долговая нагрузка растет, эмиграция набирает обороты, налоговая база сокращается». Сигналы более чем серьезные. Куда уж доходчивее и вразумительнее?!

Барахтанье в схватке со смертью

Наперекор здравому смыслу и очевидным реалиям Саргсян считает, что «страна вступает в новый год уверенная в своих силах», и что есть все предпосылки надеяться, что строительство еще более сильной и благополучной Армении состоится». Хороша уверенность, когда она подкреплена не казуистической возней, а реальной базой, материальными возможностями, наконец, солидарностью мыслящей прослойки соотечественников. Насколько в нашем случае оптимизм Саргсяна обоснован, видно из опасений прагматично рассуждающих его коллег по политическому цеху.

К озвученным мыслям армянской оппозиции добавить нечего. Все разложено по полочкам, и видно, как Саргсян в упор не замечает вовремя озвученные замечания, принимая дельные аргументы в штыки. Собственно эти аргументы обнажают саргсяновскую интеллектуальную и управленческую несостоятельность, потому и натыкаются на злобную раздражительность.

Система, которую создал Саргсян, напоминает предприятие без очистных сооружений. То малое позитивное, что в муках рождается в его хрупких недрах, жесточайшим образом разъедается вредоносными и опасными порождениями главного технолога. Серийные ошибки, просчеты приближают конец убыточного предприятия.

Если предводитель видит спасение в тех, кого поставил под ружье, преступно ошибается. Только не прозорливый (дабы не сказать «глупец», как гласит народная поговорка) изощряется в повторении ошибок.

Провозглашая праздничный тост, Саргсян перво-наперво огласил здравицу «за армянскую армию, за тех людей, которые охраняют мир», а уж далее за новые поколения, детей и прочих. Стало быть, в реализации «реалистреалистичных программ» ставка на силовой инструмент сохранит приоритетность. И надейся после всего этого Азербайджан, посредники по карабахскому урегулированию, сообщество на готовность Еревана серьезно обсуждать детали мирного процесса. Как говорится, черта с два.

Подмечено, что некоторым людям свойственно бояться смерти, и в стремлении избежать ее они и сами толком не живут, и другим не дают, придумывая несусветные средства борьбы за выживание. Один из жалких примеров барахтанья перед лицом судьбоносной миссии и обнажил последний день ушедшего года в многострадальной стране.