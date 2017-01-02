Власти Турции предупредили пользователей соцсетей

Администрация правительства Турции заявила о неприемлемости распространения дезинформации в социальных сетях, в том числе по вопросу недавнего теракта в Стамбуле, передает агентство Анадолу.

«Не стоит забывать, что критика в отношении ценностей и образа жизни, а также публикации, разжигающие противостояние в обществе, льют воду на мельницу террористов. Сегодня Турция как никогда нуждается в национальном единстве, а любые высказывания, оправдывающие террористов, – опасные ловушки», - говорится в заявлении администрации Кабмина.

«На фоне продолжения борьбы за единство Турции граждане должны быть бдительными в отношении любых форм обмана в соцсетях. Дезинформация, распространяемая в соцсетях, наносит вред интересам государства и народа и является преступлением. Начаты правовые процедуры в отношении тех, кто распространяет сообщения, разжигающие ненависть и вражду», - отмечается далее в документе.