Как долго продлится победная серия английского «Челси» в Премьер-лиге, которая уже достигла отметки в 13 игр? Этот вопрос сегодня занимает многих футбольных болельщиков в Европе, особенно учитывая то, что ближайший матч у «Челси» - это лондонское дерби против «Тоттенхэма».

А между тем, 13 побед подряд – это вовсе не самый великий показатель. В Англии «Челси» уступает «Арсеналу», в активе которого 14 побед подряд, а в Европе - еще нескольким клубам, в том числе и азербайджанскому «Кяпязу».

Победная серия гянджинской команды длилась с конца 1997 года до осени 1998-го и составила 22 выигрыша (правда, два из них были техническими). «Кяпяз» здорово провел сезон-1997/98, став чемпионом и выиграв при этом большую часть матчей. Клуб получил право играть в Лиге чемпионов.

«Кяпяз» уступает по длительности победной серии 10 европейским клубам.

Лидирует тут пражская «Спарта», которая еще в 1920-х годах одержала 51 подряд победу в чемпионате Чехословакии. Серия длилась с 1920-го по 1923-й год.

А вот после Второй Мировой войны ни одному клубу не удалось преодолеть даже отметку в 30 побед. Послевоенный рекорд принадлежит португальской «Бенфике», которая выиграла 29 матчей с 1971-го по 1973-й год. В те годы за «Бенфику» играл знаменитый Эйсебио.

Далее располагаются хорватское «Динамо» и венгерский «Ференцварош», выигравшие по 28 игр. Загребскому клубу серия удалась в 2006-07 годах. В команде тогда играли будущие звезды: Эдуардо, Ведран Чорлука и Лука Модрич. А триумфальная серия венгерского «Ференцвароша» - это тот редкий случай, когда команда победила в национальном первенстве, выиграв абсолютно все матчи по ходу сезона. Дело, правда, было давно - в 1932-м году. К этим играм добавились еще несколько встреч предыдущего и последующего сезонов, дав в сумме серию из 28 выигранных матчей.

А вот на 5-м месте идет команда, серия которой продолжается. Это – валлийский «Нью-Сейнтс», который 30 декабря одержал свою 27-ю победу, одолев «Кефн Друидс» со счетом 2:0. Началась же победная серия «Нью-Сейнтс» еще в прошлом сезоне: тогда клуб выиграл 6 встреч подряд, а в этом сезоне добавил к ним еще 21 победу.

По 25 матчей у шотландского «Селтика» и албанского «Динамо». Серия «Селтика», зарегистрированная в 2003-04 годах, является рекордной не только для Шотландии, но и для всего британского футбола. Албанская команда добилась этого успеха в начале 50-х годов прошлого века. Сейчас «Динамо», являющееся одним из самых титулованных клубов страны, выступает во втором по силе дивизионе Албании, куда отправилось по итогам сезона-2011/12.

По 24 победы у сербской «Црвены Звезды» (2015-16) и украинского «Шахтера» (2011-12). Опережает «Кяпяз» и шведский «Мальме», добившийся 23 побед в 1949-50-х годах. Вровень с азербайджанским клубом идет голландский ПСВ, у которого также 22 победы. Они были добыты в 1987-88 годах.

Если говорить о ведущих странах Европы, то в Германии самая длинная победная серия принадлежит «Баварии» (19 матчей, 2013-14), в Италии – «Интеру» (17, 2006-07), в Испании – «Барселона» (16, 2010-11) и «Реал» (16, 2016), во Франции – «Бордо» (14, 2008-09).

Если же выйти за границы Старого Света, то тут лидирует иорданский «Аль-Файсали», одержавший 32 победы в 2001-03 годах.

Среди национальных сборных рекорд принадлежит Испании – 15 побед в 2008-09 годах.