 

Покушение на муфтия Ирака: шейх ранен

 

Покушение на муфтия Иракской Республики шейха Махди ас-Сумейдаи совершено на западе Багдада. Как сообщил ливанский телеканал "Аль-Манар", заминированная автомашина была взорвана террористами у мечети Умм-Таббуль в момент, когда от нее отъехал кортеж автомобилей, в котором находился муфтий, передает ТАСС.

Пресс-секретарь духовного лидера иракских суннитов Зейд аль-Халбуси заявил, что шейх ас-Сумейдаи "остался жив и был сразу после взрыва доставлен в госпиталь". Подробностей о полученном муфтием ранении сведений нет.

Ранее телеканал Al Jazeera передал, что в результате взрыва на западе Багдада погибли по меньшей мере пять человек и более десяти получили ранения. Несколько часов назад в багдадском квартале Ас-Садр, населенном преимущественно мусульманами-шиитами, была взорвана машина. Погибли до 30 мирных жителей, десятки получили ранения. Ответственность за теракт в районе Ас-Садр взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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Покушение на муфтия Ирака: шейх ранен
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