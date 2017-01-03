 

Крокодил откусил ногу француженке во время попытки сделать селфи; фото

 

Туристка из Франции получила серьезную травму после того, как попыталась сделать селфи с крокодилом во время визита в Национальный парк Кхауяй в Таиланде, передает Newsru. 

Bangkok Post называет имя пострадавшей - это 41-летняя Мюриэль Бенеталер. В воскресенье, 1 января, она подверглась нападению крокодила в районе знаменитого водопада. Издание рассказывает о происшествии со ссылкой на Департамент по национальным паркам, дикой природе и сохранению растений.

Француженка и ее муж, путешествующие вместе с организованной группой, во время прогулки по Нацпарку наткнулись на крокодила, скрывающегося в воде. Женщина решила сфотографироваться с рептилией, приблизилась и присела на корточки. Во время эффектного селфи крокодил откусил ей левую ногу. Рейнджеры доставили пострадавшую в больницу.

Руководство Национального парка, расположенного неподалеку от Бангкока, настаивает на том, что на туристической тропе были выставлены предупреждения по поводу опасности приближения к рептилиям. Сотрудники Кхауяй находились неподалеку и смогли оперативно прийти на помощь.

 

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Крокодил откусил ногу француженке во время попытки сделать селфи; фото
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