 

Тарас Загородний: «Модернизация Азербайджана – ключ к возврату Карабаха» эксклюзив

Автор: Ирина Михайленко, спецкор, Киев 

«Изначально Москва руками Армении нанесла по обретшему независимость Азербайджану сильнейший удар, ибо блестящие экономические перспективы Баку были очевидны с самого начала. И тут стоит констатировать, что Азербайджан вышел из карабахского конфликта хоть и с временными территориальными потерями, но сохранив государство, получив перспективы развития. Благодарить за сохранение азербайджанского государства нужно в первую очередь Гейдара Алиева, который сумел вывести страну из войны, достигнув компромисса по поводу ее окончания с Россией, США и  ЕС, что позволило начать модернизацию Азербайджана»,  сказал в интервью haqqin.az управляющий партнер Национальной антикризисной группы Украины, известный политтехнолог Тарас Загородний.

Эксперт убежден в том, что модернизация Азербайджана  ключ к возврату оккупированных территорий нашей страны: «Донбасс и Крым – новые «горячие точки», в которых стороны конфликта еще не нашли способов выхода из него. Дело в том, что Россия поняла: расколоть Украину у нее не получится, при этом она получила санкции со стороны США и ЕС, от которых хочет избавиться».

«Важно понимать, что на Западе не хотят прямого военного конфликта с Россией, ибо это государство, обладающее ядерным оружием. Но не менее важно понимать, что война в Донбассе также сильно истощает и Украину, она отпугивает зарубежных  инвесторов. Так что Украине нужно находить формат выхода из конфликтов на своей территории, как это удалось Азербайджану во главе с Гейдаром Алиевым»,  резюмирует Т.Загородний, комментируя последнюю эскалацию напряженности в зоне конфликта в Донбассе.

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