 

В Баку и пешеходов будут отправлять за решетку

Автор: Джейхун Наджафов, отдел социума 

В 2016 году самое большое количество нарушений правил дорожного движения зарегистрировано среди пешеходов. Составлено 130 тысяч протоколов за переход дороги в неположенном месте, сообщил haqqin.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

Пешеходы умудрились превысить свой прошлогодний рекорд аж на 5 тысяч нарушений, а ведь, как свидетельствует статистика, 58% всех случаев наезда транспортных средств на людей происходит именно при переходе их в неположенном месте.

Ситуация столь напряженная, что Милли Меджлис рассматривает возможность ужесточения наказания за такие нарушения. Предлагается даже такая жесткая мера, как лишение свободы. Не исключено, что в недалеком будущем те, кто, проигнорировав расположенный далековато, по их мнению, переход, по привычке переберется через ограждение вдоль улицы, чтобы перейти дорогу и сократить себе путь, окажутся за решеткой.

В целом же, по словам полковника Асадова, минувший год по сравнению с 2015-м был более благополучным в плане дорожных происшествий: число ДТП снизилось на 150 случаев, на 50 - стало меньше со смертельным исходом. 

ГАИ считает, что это результат рейдов и превентивных мер полиции. В частности, на 35-40% снизились такие нарушения, как неиспользование ремня безопасности и разговоры по мобильному телефону за рулем. Однако и водителям следует ожидать в новом году ужесточения санкций, во всяком случае, штрафы за нарушения ПДД заметно повысятся.

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