Рамзан Кадыров заявил, что здоров, и благодарит азербайджанца Эльхана Сулейманова

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что начал новый год с планового медицинского обследования в одной из клиник республики, сообщает haqqin.az со ссылкой на Instagram Р.Кадырова.

«В одной из наших клиник я прошел обследование, включая кардиологию, неврологию, гастроэнтерологию, опорно-двигательный аппарат, органы дыхания, кровообращение, эндокринную систему... Врачи заявили, что здоров!» — написал Кадыров на своей странице в соцсети.

Глава Чечни поблагодарил министра здравоохранения республики Эльхана Сулейманова, врачей и медсестер, организовавших обследование, а также пожелал всем здоровья и благополучия.

Напомним, в апреле 2014 года Эльхан Сулейманов по приглашению Рамзана Кадырова переехал из Москвы в Грозный, где возглавил республиканский онкологический диспансер и одновременно выполнял обязанности советника главы республики по вопросам здравоохранения.

Эльхан Сулейманов – родом из Гусарского района Азербайджана, с отличием окончил Азербайджанский медицинский университет, после учебы работал в Бакинском онкологическом научном центре. В Москве окончил аспирантуру на базе Российского онкологического центра им. Н.Н. Блохина. Кандидат медицинских наук. Стажировался в США и Германии.