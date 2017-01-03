В Турции освобождены из-под ареста свыше 10 тысяч "гюленистов"

В рамках расследования, начатого после провала попытки переворота 15 июля в Турции, судебными органами страны вынесены решения об аресте 41 326 из 103 850 задержанных по подозрению в причастности к террористическому течению Фетхуллаха Гюлена, сообщает Anadolu.

По информации Министерства юстиции Турции, поступившей в распоряжение агентства, в рамках расследования принято решение об освобождении 10 265 арестованных ввиду отсутствия улик, подтверждающих их участие в террористической деятельности.

В числе освобожденных и восстановленных в должности один губернатор, четыре помощника губернатора, 1 066 военнослужащих, 583 сотрудника полиции, двое глав органов местного самоуправления, 158 судей и прокуроров, два члена Высшего совета судей и прокуроров (HSYK), один член Государственного совета и восемь сотрудников Верховного суда Турции.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в террористической организации Фетхуллаха Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погибло свыше 240 человек.