«Новый сертификат пожарной безопасности в деле Ури Йалло не будет предоставлен до 7 января. Данные и точные измерения уже подготовлены. В данный момент экспертам предстоит сделать соответствующие выводы». Как передает немецкая газета Mitteldeutsche Zeitung, это заявил представитель прокуратуры Олаф Браун. Хотя данные по этому делу были известны 18 августа 2016 года, по словам Брауна, задержка была вызвана болезнью швейцарского эксперта Курта Цоллингера. Именно поэтому анализ будет опубликован с опозданием в 6-8 недель. (http://www.mz-web.de/dessau-rosslau/brand-nachgestellt-neues-gutachten-im-fall-oury-jalloh-erst-im-januar-25344336)

Представитель прокуратуры отказался давать более исчерпывающую информацию.

«Экспертная оценка еще не дана. Кроме того, расследование продолжается. Только по окончании всех процедур будет соответствующее заявление», – заявил Олаф Браун.

Вся эта таинственность вызывает вопросы, есть ли какие-то новые факты, о которых официальные лица не желают говорить.

Напомним, 7 января исполнится 12 лет со дня трагической гибели Ури Йалло, беженца из Сьерра-Леоне, который заживо сгорел в камере полицейского участка в городе Дессау, земля Саксония-Анхальт. Многие общественные деятели призвали в этот день провести демонстрацию в память Ури Йалло. Для них произошедшее однозначно было убийством.

Вот уже 12 лет германское правосудие никак не может привлечь виновных к ответственности. Еще во время первого процесса по делу Ури Йалло председательствующий судья Манфред Штайнхофф открыто заявил: «Свидетели-полицейские систематически врали». Вся эта история уже не имеет ничего общего с конституционным правовым государством. Полиция, прокуратура и суды пытаются замять скандальное дело и сообща действуют против группы активистов «Инициатива Ури Йалло» и ее сторонников. Против тех, кто пытается добиться правды и справедливости, применяются репрессии и ставятся препоны в судебных инстанциях. Все это настолько ужасно и приобрело такие размеры, что в одной статье невозможно в деталях описать все перипетии этого дела.

Вкратце можно отметить следующее. 7 января 2005 года Ури Йалло, 37-летний беженец из Сьерра-Леоне, сгорел заживо, находясь под арестом в полицейском участке в германском городе Дессау. Он был пьян, его приковали за руки и ноги к огнеупорному матрасу. Два года спустя в региональном суде Дессау начался судебный процесс над двумя полицейскими, которые дежурили во время гибели беженца. После 59 дней слушаний, в декабре 2008 года, суд признал обвиняемых невиновными.

«Несмотря на интенсивные усилия, суду не удалось объяснить смерть Ури Йалло», – заявил председательствующий судья (http://haqqin.az/news/37001).

В ноябре 2013 года экспертом Максимом Смирноу уже был предоставлен сертификат с четким выводом: «Ури Йалло ни при каких обстоятельствах не мог сам себя поджечь. Огонь стал результатом того, что некие третьи лица облили его пятью литрами бензина или какой-либо иной воспламеняющейся жидкостью и подожгли».

После публикации данного сертификата пожарной безопасности ответственный прокурор округа Дессау-Росслау Фолькер Биттман под давлением общественности был вынужден квалифицировать произошедшее как убийство с невыявленными подозреваемыми. Прокуратуре пришлось вновь инициировать следственные действия. Тем не менее, прокуратура продолжала настаивать на версии самоубийства. В том же 2015 году независимый британский эксперт Айэн Пек заявил, что возгорание можно объяснить только вмешательством третьих лиц, так как в камере отсутствовали необходимые инструменты для разжигания пламени.

С большим опозданием, но был проведен следственный эксперимент. Манекен, покрытый свиным салом, был подожжен. Эксперимент контролировался при помощи 100 сенсоров: 30 – для измерения температуры и 70 – для анализа воздуха.

Авторитетному швейцарскому эксперту Курту Цоллингеру из Института судебной экспертизы Цюриха было поручено проанализировать полученные данные, скорее всего, для того, чтобы придать всему делу налет серьезности. Но, как оказалось, эксперимент был проведен сомнительным экспертом, дипломированным инженером Торстеном Прайном. Представители федерального союза профессиональных планировщиков и экспертов по предотвращению пожаров (Bundesvereinigung Fachplaner und Sachverständige für vorbeugenden Brandschutz, BFSB) раскритиковали эксперимент как ненаучный и дискредитировали Торстена Прайна. Адвокаты семьи жертвы также отметили, что условия эксперимента не соответствовали подлинным.

«Для меня все произошедшее означает лишь одно: власти хотят предотвратить скандал и замять это дело», – заявил относительно следственного эксперимента Муктар Бах, основатель инициативы в память Ури Йалло.

Был проведен новый эксперимент в явно фиктивном «институте исследования пожаров и противопожарной безопасности» (Institut für Brand und Löschforschung, IBLF). Интересно, что подобный институт нигде не зарегистрирован, а сам эксперимент был проведен на заброшенном заводе.

Представитель прокуратуры Олаф Браун заявил, что компания зарегистрирована в качестве малого предприятия. Однако он не раскрыл деталей того, где именно она была зарегистрирована.

Еще один таинственный факт. В октябре 2016 года в интернете не существовало никакой страницы об этом институте. И вот в последние несколько недель вдруг появляется его страничка в Facebook - https://www.facebook.com/Institut-f%C3%BCr-Brand-und-L%C3%B6schforschung-1810888845799531/about/. А вот информации о руководстве института нет и там.

Необходимо отметить, что оценки произошедшего со стороны независимых экспертов из Ирландии, Великобритании и Канады выявили серьезные противоречия в официальной версии смерти Ури Йалло, которая продолжает утверждать о возможности самоубийства.

Основываясь на вышеизложенных фактах, можно сделать вывод, что прокуратура не намерена кого-либо обвинять в убийстве Ури Йалло.

Отметим, что официальные следственные органы отказались от рентгеновского обследования тела погибшего. Повторная экспертиза трупа Йалло, проведенная за счет личных средств инициативы в память Ури Йалло, выявила переломы черепных костей.

На месте преступления во время первых осмотров так и не была найдена зажигалка или иной схожий инструмент. Лишь спустя два дня после произошедшего было найдено нечто, похожее на остатки зажигалки, которой, по версии следствия, Йалло себя поджег. Следственные органы не смогли выявить следов ДНК Йалло или каких-либо остатков матраса, на котором он лежал.

Британский эксперт Айэн Пек, который осмотрел остатки зажигалки по просьбе инициативы в память Ури Йалло, обнаружил на них шерсть животных и ДНК неизвестного происхождения.

Как мы уже отмечали, эксперт Максим Смирноу пришел к выводу, что Ури Йалло никак не мог сам себя поджечь. Кто-то другой облил его пятью литрами бензина и поджег.

После нескольких лет расследования данного дела и сбора имеющихся фактов мое мнение заключается в следующем. Полицейские офицеры избили Ури Йалло, когда он находился в участке. И чтобы скрыть свое преступление, они решили сжечь его и представить дело так, как будто он совершил самоубийство. А правоохранительные органы и власти делают все возможное, чтобы не возложить вину на своих сотрудников.

И в демократической и правовой Германии прокуроры порой покрывают убийц в погонах!..