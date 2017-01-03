В Южной Корее продолжают разворачиваться события вокруг импичмента президенту Пак Кын Хе. Они затронули даже Данию: в понедельник там была задержана Чун Ю Ра – двадцатилетняя дочь президентской подруги Чхве Сун Силь, той самой, что обвиняется в злоупотреблении дружбой с главой государства.

Паспорт Чун Ю Ра аннулирован, что влечет за собой высылку. Между Данией и Южной Кореей действует соглашение об экстрадиции, и сейчас власти Дании лишь ждут надлежащего оформления запроса со стороны партнеров. Чун Ю Ра, член южнокорейской сборной по конному спорту, пользовалась в учебе и занятиях спортом незаконной финансовой поддержкой со стороны крупного корейского бизнеса, в частности компании Самсунг. Ее мать создала так называемые общественные фонды «Мир» и «К-спорт», якобы для продвижения национальной культуры и спорта, на сумму свыше 70 миллионов долларов, которым пользовалась в своих интересах.

Сейчас выяснились новые скандальные подробности относительно этих фондов. Оказывается, свое согласие на их создание дала сама глава государства, а их целью, кроме всего прочего, была борьба с оппозиционно настроенными деятелями культуры, искусства и спорта. Всего в «черном списке» около 10 тысяч человек. Мнение о политически неблагонадежных, составленное узким кругом, в который входила президентская подруга, передавалось от президентской администрации в министерство культуры и спорта. Государство всячески препятствовало их успехам, препятствовало участию и успехам в конкурсах и соревнованиях, лишало государственной поддержки, и так далее. Бывший министр культуры, допрошенный следствием, подтвердил существование списков.

Впрочем, в самой культурной среде о них говорили давно и даже шутили, что оказавшиеся вне «черного списка» считали себя лишенными высокой чести. Таким образом, влияние Чхве Сун Силь на внутреннюю политику страны было еще больше, чем предполагалось вначале.

Ожидается, что ее дочь даст дополнительные важные показания о деятельности матери. Между тем 9 декабря парламент запустил процесс импичмента Пак Кын Хе. Свое слово должен еще сказать Конституционный суд. Если он в свою очередь поддержит импичмент, пойдет отсчет шестидесяти дней, в течении которых страна должна будет выбрать нового президента. Однако и тут все непросто. Одним из фаворитов в борьбе за президентский пост считается Пан Ги Мун, чьи полномочия на посту генсека ООН истекли 1 января.

Его высокий внутренний и международный авторитет давал надежду на скорое преодоление политического кризиса в стране. Но в прессе появились свидетельства его коррупционной деятельности. Имя Пак Ги Муна якобы всплыло еще в 2007 году во время расследования дела о взятках государственным чиновникам, которые давал один крупный бизнесмен. Фигурировала цифра в 230 тысяч долларов лично Пак Ги Муну. Но тот уже возглавлял на момент расследования ООН, и чтобы не бить по престижу страны, прокуратуре было приказано эту часть дела похоронить, а свидетелей заставить замолчать.

Пан Ги Мун отрицает обвинения и грозит подать на прессу в суд. Чем закончится это скандал в скандале, не может предсказать никто. Южная Корея, похоже, вступила в долгий период политической турбулентности. Следует ожидать новых разоблачений крупных фигур в политике и бизнесе. После таких политических землетрясений политический ландшафт не может не претерпеть заметных изменений.