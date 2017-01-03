Китайские военные встревожены действиями Трампа

Китайские военные встревожены действиями избранного президента США Дональда Трампа, в которых они усматривают поддержку Тайваня, и обсуждают принятие жестких мер, призванных не допустить движения острова к независимости. Об этом сообщают источники, связанные с высшим военным руководством Китая, передает «Голос Америки».

Три источника сообщили Reuters, что, в частности, рассматривается возможность проведения военных учений вблизи самоуправляемого острова, который Китай считает своей отколовшейся провинцией. Также рассматриваются экономические меры с целью парализовать Тайвань.

Пока неясно, были ли приняты какие-то решения, но источники, выступавшие на условиях анонимности, сообщили, что проблема Тайваня в последние недели стала важной темой в высших эшелонах Народно-освободительной армия Китая (НОАК).

Трамп, который вступает в должность 20 января, в декабре возмутил Пекин телефонным разговором с президентом Тайваня – первым прецедентом такого рода за несколько десятилетий. Разговор породил сомнения в приверженности будущей администрации США политике «одного Китая», которую проводит Пекин.