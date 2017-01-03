Ассанж о поражении Клинтон

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж утверждает, что нынешние власти США обвиняют Россию во вмешательстве в ход выборов в надежде лишить легитимности будущего президента Дональда Трампа.

Как сообщает газета Hill, Ассанж также опроверг сотрудничество с РФ или каким-либо другим государством. При этом он не смог однозначно ответить на вопрос, повлияли ли публикации WikiLeaks на исход выборов в США, отметив, что на самом деле заявления Хиллари Клинтон и главы ее избирательной кампании Джона Подесты изменили результаты.