Азербайджан нарастил поставки газа в Турцию

Азербайджан в январе-октябре 2016 года поставил в Турцию 5,31 миллиарда кубометров газа против пяти миллиардов кубометров, поставленных за 10 месяцев 2015 года, говорится в отчете, размещенном во вторник на сайте Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

В 2015 году Азербайджан поставил в Турцию 6,17 миллиарда кубометров природного газа против 6,07 миллиарда кубометров, поставленных в 2014 году.

По данным отчета, в январе-октябре Турция импортировала 36,42 миллиарда кубометров газа, из которых 30,62 миллиарда кубометров были импортированы по трубопроводам, а 5,8 миллиарда кубометров пришлось на импорт СПГ.

Доля Азербайджана в общем импорте Турцией газа в январе-октябре 2016 года составила 14,57 процента.