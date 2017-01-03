Армения игнорирует запросы о возвращении тела азербайджанского солдата

«Официальные органы Армении отказываются отвечать на настойчивые обращения международных структур о возвращении тела солдата, военнослужащего ВС Азербайджана Гурбанова Чингиза Салман оглу».

Как заявили АПА в Госкомиссии по делам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники, противоположная сторона, не приводя никаких доводов, под различными предлогами преднамеренно затягивает процедуру возвращения тела.

«К сожалению, даже международные посредники не могут повлиять на Армению, допускающую такие негуманные действия. Тем не менее мы со своей стороны совместно с государственными и международными структурами продолжаем работать в этом направлении», - отмечает комиссия.