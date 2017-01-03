В ближайшие дни в Баку начнется судебный процесс над второй группой высокопоставленных сотрудников МНБ. Арестованные офицеры и генералы МНБ обвиняются в превышении служебных полномочий, тайной прослушке мобильных телефонов, вымогательстве, присвоении собственности граждан и других преступлениях.

В распоряжении редакции haqqin.az оказались материалы этого громкого дела, из которых следует, что очередной жертвой бывшего замначальника Главного управления по борьбе с транснациональной организованной преступностью, начальника первого управления МНБ Физули Алиева и экс-начальника третьего отдела второго управления МНБ стал владелец сети магазинов бытовой техники «Магнит» Сеймур Абдуллаев.

В своих показаниях потерпевший заявил, что долгое время занимался импортом бытовой техники и ее реализацией в стране. В марте 2015 года ему позвонили с неизвестного номера. Именно после этого злополучного звонка у предпринимателя начались черные дни. Звонившим оказался начальник одного из отделов в МНБ Натиг Алиев, который вызвал предпринимателя в министерство. Предприниматель отмечает, что до этого у него никогда не было проблем с правоохранительными органами. Более того, в 1992-1994 гг он сам работал оперативником в Главном управлении по борьбе с наркобизнесом МВД и по роду своей деятельности был знаком и поддерживал отношения с будущими генералами МНБ Эльдаром Махмудовым, Акифом Човдаровым и Хилалом Асадовыми.

Спустя несколько дней Сеймуру Абдуллаеву еще раз позвонили из МНБ. Сотрудник спецслужб Натиг Алиев на этот раз пригласил предпринимателя на беседу в ресторан «Султан», где часто проходили неформальные встречи руководства МНБ с их жертвами.

Встреча бизнесмена и эмэнбешника прошла в одном из закрытых кабинетов ресторана и была довольно короткой. Бизнесмену дали понять, что он должен заплатить крупную сумму руководству МНБ, как это делают многие предприниматели в городе. Сеймуру Абдуллаеву предъявили счет в 500 тысяч долларов и пригрозили арестом в случае неуплаты этой суммы. Разумеется, бизнесмен ответил, что у него нет таких больших денег и что он сможет найти от силы 50 тысяч долларов.

«Он сказал мне, что я привожу товар контрабандным путем, и если не заплачу 500 тысяч долларов, мне создадут серьезные проблемы. Я попросил дать мне время, чтобы собраться с мыслями. Слышал, что МНБ создавало трудности всем бизнесменам, которые отказывались платить им», - сказал следователям Сеймур Абдуллаев.

Опасаясь закрытия своих магазинов, бизнесмен позвонил Натигу Алиеву и согласился заплатить 250 тысяч долларов. При этом он попросил дать несколько месяцев времени на сбор требуемой суммы.

В середине апреля в ресторане «Султан» состоялась очередная встреча предпринимателя с Н.Алиевым. На этот раз на встречу пришел и начальник первого управления МНБ Физули Алиев. Бизнесмен принес вымогателям всего 150 тысяч долларов, чем вызвал их крайнее недовольство. Остаток суммы Сеймур Абдуллаев передал через месяц, но даже после этого его не оставили в покое. Физули Алиев неоднократно звонил предпринимателю и требовал ежемесячный оброк в размере 10-15 тысяч долларов, но бизнесмен отказался платить.

Главный бухгалтер «Магнит» Наталья Рагимова показала, что их сеть состояла из 14 магазинов, склада и центрального офиса. Официально сеть магазинов принадлежала некоему Ильгару Авдиеву, но фактическим владельцем был Сеймур Абдуллаев. По поручению Сеймура Абдуллаева из кассы магазина было выдано сначала 150 тысяч, а потом еще 100 тысяч.

Изъятие из оборота такой крупной суммы не могло не сказаться на деятельности сети, и «Магнит» приостановил расчеты со своими торговыми партнерами. Это привело к тому, что в 2015 году фактически остановили работу 9 магазинов сети.