Недавно замминистра налогов Сахиб Алекперов заявил журналистам, что в Азербайджане наблюдается серьезное сокращение налоговых поступлений по линии банковского, строительного, нефтяного и торгового секторов. Наблюдается и существенное уклонение от уплаты налогов в сфере спортивно-азартных игр. Обеспокоенность замминистра вызывает слабое развитие в стране системы безналичных расчетов в указанных и других сферах и то, что наличные расчеты часто приводят к нежелаемым последствиям.

По словам Алекперова, министерством уже представлены правительству страны предложения по безналичным расчетам. «Это очень серьезная налоговая база. Мы выдвигали предложения еще в 2011 году, однако они встретили сопротивление», - заявил замминистра. Выходит, что целых пять лет налоговики не могут пробить важное для страны решение, против которого выступают круги, действия которых в конечном итоге приводят к росту коррупции, а не укреплению законности. А ведь Минналогов пользуется заслуженным авторитетом в стране, с его предложениями считаются и в правительстве, и в Администрации президента.

Вместе с тем вся последняя информация по этой сфере утверждает обратное. Так, по сообщению Центробанка Азербайджана в октябре прошлого года в стране посредством POS-терминалов осуществлены безналичные платежи на общую сумму 49 млн манатов. А в целом за десять месяцев 2016-го объем безналичных платежей посредством POS-терминалов составил 411 млн манатов, что на 25,7%, или 84 млн манатов больше аналогичного прошлогоднего показателя. Правда, посредством АТМ в октябре осуществлены безналичные платежи на общую сумму 25 млн манатов, а за десять месяцев 265 млн манатов, что равно соответствующему показателю за 2015 год. Но в целом за десять месяцев общий объем безналичных платежей посредством POS-терминалов и банкоматов вырос в годовом сравнении на 14%, или 84 млн манатов, составив 676 млн манатов.

К тому же в последнее время это вовсе не случайный фактор, а уже сложившаяся тенденция. В сентябре минувшего года в стране посредством POS-терминалов было осуществлено 638 тыс. операций на общую сумму 51 млн. манатов. Объем безналичных платежей посредством POS-терминалов за девять месяцев составил 362 млн. манатов, что на 23% больше соответствующего позапрошлогоднего показателя. Безналичные платежи посредством банкоматов также выросли в годовом исчислении на 3,5% и достигли 28 млн манатов. Всего же за восемь месяцев объем безналичных платежей посредством ATM вырос на 3% и составил 240 млн манатов. А общий объем безналичных платежей посредством POS-терминалов и банкоматов за этот период вырос в годовом сравнении на 14,2% и составил 602 млн манатов.

Успехи Азербайджана в сфере безналичных расчетов не остались без внимания и международных структур. Так, генеральный менеджер Visa International в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Мэнди Лэмб сообщила Trend, что за последние три года доля безналичных расчетов в Азербайджане поднялась на четыре процентных пункта, к тому же в стране есть большой потенциал для роста доли электронных платежей. И все это несмотря на вызовы, с которыми столкнулась экономика страны. По ее словам, еще три года назад из каждых 100 манатов, используемых для оплаты в стране, всего 7%, то есть 7 манатов, относились к электронным платежам. А сегодня этот показатель составляет уже 11%. Конечно, рост за три года на 4% может показаться небольшим, но ряд развивающихся рынков для достижения этого коэффициента тратит куда больше времени.

Отрадно, что в последние два года, несмотря на девальвацию маната и экономические вызовы, рынок безналичных платежей страны растет, а возможности для внедрения инноваций и их роста выше, чем в ряде других стран региона. Конечно, потребители все еще предпочитают живые деньги на внутреннем рынке, но все больше наблюдается смещение их интереса в сторону электронной коммерции, как и в других странах СНГ. Потребители стали меньше путешествовать из-за изменения курса маната, но выросло число онлайн покупок с местных и зарубежных сайтов. И не случайно за последние три года объем безналичных платежей в долларах вырос на 15%.

О чем же говорит этот показатель? За эти три года население страны не могло пополнить свой бюджет из-за углубляющегося кризиса, поэтому потребители обладали, скорее всего, меньшей покупательской способностью. В то же время вместо наличности они предпочитали безналичные расходы. И такой рост безналичных платежей на фоне снижения покупательской способности может быть обеспечен лишь увеличением электронных платежей как в сфере традиционной торговли (магазины и прочие точки продажи), так и в сфере онлайн-покупок. А это, особенно в нынешней экономической ситуации, Лэмб считает хорошим показателем. Жизнь показывает, что безналичные расчеты в Азербайджане постепенно заменяют собою наличные, что дает основание Visa продолжать инвестировать в данный рынок и стараться развивать рынок электронных платежей в стране.

В то же время, как свидетельствует сам Центробанк, в октябре прошлого года число платежных карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 6,2% - до 5,33 млн единиц. На 4,01% снизилось за этот период и общее количество операций с платежными картами, которые в сумме составили почти 7,11 млн манатов. Правда, оборот по платежным картам посредством банкоматов и POS-терминалов за месяц составил 1,07 млрд манатов, что на 4% больше показателя аналогичного периода 2015-го.

Все это показывает, насколько еще хрупка наша система безналичных расчетов, что и объясняет беспокойство Минналогов. Поэтому министерство и предлагает расширить эту систему, которая, по большому счету, никому, кроме пытающихся не раскрывать свои доходы и расходы лиц, не вредит. Наоборот, безналичные расчеты избавляют нас от постоянного груза определенной суммы наличности и рисков, которые могут привести к их потере. Банковская же карта с многоступенчатой системой защиты избавляет нас от такого риска, более того, она позволяет легко вести расчеты как в торговых объектах, так и в прочих случаях. И все это осуществляется прозрачно, облегчая работу не только владельцам этих карт, но и сотрудникам налоговой службы, призванным следить за всеми финансовыми перетоками. И действительно, почему бы нам не догнать и перегнать, скажем, дружескую Беларусь, на рынке которой показатель безналички составляет уже около 36%?