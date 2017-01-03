 

В Белоруссии открыли новое нефтяное месторождение

 

В декабре прошлого года в Белоруссии открыли новое месторождение нефти. Об этом говорится в заявлении нефтегазодобывающего объединения страны «Белоруснефть», которое было опубликовано на сайте компании во вторник, 3 января.

«Оно открыто в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба. И получило название Угольское.Нефть Угольского месторождения относится к категории труднодоступных запасов. Они находятся на большой глубине и в низкопроницаемом коллекторе», — отмечается в сообщении.

Геологические запасы нового месторождения оцениваются в 1,695 миллиона тонн нефти.

944 просмотров


Старости
Дезертиры-убийцы в Баку
Дезертиры-убийцы в Баку Из архивов КГБ
Наша погода
Сегодня 9° / 4°
4 Янв 10° / 2°
5 Янв 9° / 4°
6 Янв 11° / 7°

Наши деньги
1 USD   =   1.7707 AZN
1 EUR   =   1.8644 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN


Новостная лента

Пекин парировал заявление Трампа
Минздрав Турции о раненых при теракте азербайджанцах
Преднамеренная передача ВИЧ в Азербайджане Статья есть, а преследования нет
Ахматову дважды выдвигали на Нобелевскую премию
Машина скорой помощи столкнулась с грузовиком есть жертвы
Рубль начал 2017 год ростом
Впервые полетела в Стамбул и стала жертвой террориста трагедия Нураны Гасановой
В Белоруссии открыли новое нефтяное месторождение
Близнецы в США родились в разные годы
Завтра в Баку ожидается 11 градусов тепла
Дезертиры-убийцы в Баку Из архивов КГБ
Безналичные платежи преодолевают сопротивление наш комментарий
Как в Баку закрыли магазины Magnit дело генералов МНБ
Армения игнорирует запросы о возвращении тела азербайджанского солдата
Азербайджан нарастил поставки газа в Турцию
Задержана семья стамбульского террориста
Отложен рейс Баку - Стамбул
Нефть подорожала на первых торгах 2017 года
Ассанж о поражении Клинтон
Компьютерный сбой привел к хаосу в американских аэропортах
Экс-глава Гонконга не признает свою вину
Смертники атаковали иракскую Самарру
Известного модельера арестовали за оскорбление турецкого народа
В бойне в Стамбуле погиб богатейший человек Иордании
Армяне продолжают обстрел азербайджанских позиций