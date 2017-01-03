Среди жертв террориста, расстрелявшего в новогоднюю ночь посетителей стамбульского ночного клуба «Reina», как накануне уже сообщал haqqin.az, оказалась и россиянка по паспорту – 28-летняя Нурана Гасанова. Последние годы она жила в Баку, окуда и прилетела в Стамбул, поэтому турецкие власти сначала приняли ее за гражданку Азербайджана, однако после проверки документов установили, что девушка являлась российской подданной.

По словам друзей, за рубеж Нурана отправилась впервые. Она давно планировала побывать за границей, но все как-то не складывалось. Решение отправиться в Стамбул девушка приняла буквально за пару недель до праздника. Ведь есть такая примета: как встретишь новый год, так его и проведешь, а Нурана, у которой после пережитой несчастной любви наконец-то стали намечаться новые отношения, мечтала, чтобы 2017-й стал в ее жизни особенным, пишет «Комсомольская правда».

«А так как она была гражданкой России, а жила в Баку, то ей оставались только безвизовые страны, - рассказала «КП» близкая подруга девушки Светлана. – И ее выбор пал на Турцию. Ой, господи, лучше бы она туда не поехала! Нурана была очень доброй и жизнерадостной, всегда поддерживала и помогала в трудную минуту. Была Другом с большой буквы. В наше время редко встретишь настоящих и верных друзей, вот Нурана была одной из таких…»

Вечером 30 декабря девушка поднялась на борт самолета до Стамбула в бакинском аэропорту Гейдар Алиев. Последняя запись на ее странице в Фэйсбуке гласит, что она вылетает в замечательном настроении. Спустя сутки выстрелы террориста в костюме Санта-Клауса оборвали ее жизнь…

На опознание в Турцию отправилась старшая сестра Нураны. По желанию родных тело девушки доставили на историческую родину - в Азербайджан, где она и будет похоронена 4 января.