Ахматову дважды выдвигали на Нобелевскую премию

Поэтесса Анна Ахматова дважды выдвигалась на соискание Нобелевской премии по литературе. Ранее было известно, что кандидатура Ахматовой рассматривалась в 1965 году, но тогда ее получил писатель Михаил Шолохов.

Во вторник радиостанция «Эхо Москвы» сообщила, что в опубликованных Шведской академией архивных документах, которые держатся в секрете в течение 50 лет, говорится, что Ахматова была выдвинута на Нобелевскую премию по литературе и в 1966 году.

Кандидатура Ахматовой была предложена славистами Гетеборгского университета в Швеции, однако 5 марта того же года поэтесса скончалась, поэтому Нобелевский комитет вычеркнул ее из списков.

Лауреатом 1966 года стали израильский писатель Шмуэль Агнон и немецкая поэтесса Нелли Закс.