 

Машина скорой помощи столкнулась с грузовиком есть жертвы

 

В результате ДТП, произошедшего сегодня утром на территории Кюрдамирского района на 187-м км дороги Баку - Газах, погибли два человека. 

Как передает АПА, столкнулись машина скорой помощи «Форд» под управлением Турала Сулейманова, принадлежащая Уджарской центральной больнице, и КаМАЗмаз под управлением Галиба Гусейнова.

В результате находившаяся в «Форде» жительница Уджарского района Шахла Азизова (1963 г.р) скончалась на месте, водитель Турал Сулейманов, медсестра Валида Халилова и пассажирка Хаяля Мехдиева были помещены в Кюрдамирскую районную больницу. В больнице В.Халилова скончалась. 

По факту ведется следствие.

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