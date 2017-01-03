В результате ДТП, произошедшего сегодня утром на территории Кюрдамирского района на 187-м км дороги Баку - Газах, погибли два человека.

Как передает АПА, столкнулись машина скорой помощи «Форд» под управлением Турала Сулейманова, принадлежащая Уджарской центральной больнице, и КаМАЗмаз под управлением Галиба Гусейнова.

В результате находившаяся в «Форде» жительница Уджарского района Шахла Азизова (1963 г.р) скончалась на месте, водитель Турал Сулейманов, медсестра Валида Халилова и пассажирка Хаяля Мехдиева были помещены в Кюрдамирскую районную больницу. В больнице В.Халилова скончалась.

По факту ведется следствие.