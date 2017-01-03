После публикации информации о появлении в России нового, мутировавшего вируса ВИЧ вновь активизировался вопрос учета ВИЧ-инфицированных – делать ли его обязательным, с учетом возникающих новых угроз.

Отметим, что российские вирусологи обнаружили новую разновидность ВИЧ, появившуюся из смешения ранее доминировавшего в России штамма и занесенного из Центральной Азии нового агента. Заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Эдуард Карамов сообщил: «У нас совершенно уникальная ситуация. У нас вирус иной, чем в Западной Европе, США, Африке, Китае. Но ситуация существенно и быстро меняется. Сейчас вместе с мигрантами - рабочими из Средней Азии пришел новый вирус AG».

Ученый отметил, что новый вирус поразил огромное количество людей, в том числе в Москве: «Он смешался с нашим главным русским A1 и появился новый вирус A63, который гораздо опаснее родителей».

В Азербайджане некоторое время назад сделали важные шаги, направленные на предотвращение распространения ВИЧ-инфекции. Достаточно вспомнить хотя бы обязательное медицинское освидетельствование перед бракосочетанием, что позволило выявить большое количество вирусоносителей.

В соседней России инициативу об обязательной постановке ВИЧ-инфицированных на учет и введении административной ответственности за уклонение от этого Минюст РФ не поддержал.

Азербайджанский психолог В.Алибекова в беседе с haqqin.az в целом поддерживает такое решение российского Минюста, но с оговоркой. По ее словам, обязанность ВИЧ-инфицированных вставать на учет отрицательно повлияет на людей, которые готовы только к доверительным отношениям с врачами и надеются на то, что их тайна не станет достоянием общественности.

В то же время, считает специалист, окружающие также обладают своими правами: например, не подвергаться заражению и как минимум знать, что половая связь с конкретным человеком может привести к инфицированию. «В целом здесь серьезный этический момент. Но ведь в случае со вступающими в брак эту проблему как-то удалось решить, и щепетильный момент отошел на второй план», - отмечает психолог.

Достаточно ли мер, принимаемых в Азербайджане, для предотвращения распространения ВИЧ?

Отвечая на этот вопрос haqqin.az, в Республиканском Центре по борьбе со СПИДом Минздрава Азербайджана отметили, что ВИЧ относится семейству ретровирусов. «Известны два типа ВИЧ-1 и ВИЧ-2, которые отличаются по своей структуре и течению заболевания. В регионе Евразии, соответственно и в Азербайджане, распространен ВИЧ-1, в Африке ВИЧ-2. Генетическая мутация вируса иммунодефицита в эпидемиологии, то есть распространении этого заболевания, значения не имеет. Но это важно при выборе тактики лечения», - отметили в центре.

Медики сообщили, что в Азербайджане действует широкая, система выявления и профилактики ВИЧ-инфекции, одной из установок которой является обследование граждан перед бракосочетанием. При этом сохраняется конфиденциальность при выявлении у брачующихся ВИЧ.

«Сообщить партнеру или нет о результатах – на совести прошедшего обследование. По закону, преднамеренная передача ВИЧ другому лицу преследуется законом. И в этом случае вопрос об уголовном преследовании (а речь идет о сроке до трех лет) должен подниматься не медицинским учреждением, а пострадавшей стороной. Но в Азербайджане прецедентов уголовного преследования по этой статье не было. Дело в том, что люди опасаются дискриминации и стигмы со стороны общества», - отмечают специалисты.

По общему признанию международных организаций, Антиретровирусная терапия (АРВ) - лучшее средство профилактики и лечения ВИЧ. В то же время в Азербайджане действуют более 50 пунктов добровольного тестирования и консультации на ВИЧ, где любой человек может бесплатно пройти тест на ВИЧ и получить всю информацию о методах профилактики и лечения.

В зависимости от путей заражения и пола первые признаки инфицирования ВИЧ могут появиться через 5-8 лет. И за этот период человек способен заразить других людей. Поэтому огромное внимание уделяется массовому тестированию, которое уже 4 года проводится в Азербайджане в рамках «Европейской недели тестирования ВИЧ».

В этом году в различных объектах образования, торговли, автовокзалах и др. прошли тестирования на ВИЧ (процедура обследования и определения ВИЧ-статуса занимает 10-15 минут) более 4 тысяч человек. Во время этих акций населению розданы брошюры, буклеты о ВИЧ.

«Всего в Азербайджане с первого случая обнаружения ВИЧ в 1992 году по конец ноября 2016 года официально зарегистрировано 5017 ВИЧ-инфицированных граждан, из них 1373 на стадии СПИДа. Умерли от ВИЧ-инфекции 794 человека. В 2016 году к началу декабря было выявлено 464 человек. Из них 450 граждане страны», - сообщили в Центре.