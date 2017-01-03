МВД о гибели камерунцев в Баку

МВД распространило информацию в связи со смертью в Баку граждан Камеруна, задохнувшихся угарным газом.

Как сообщает сайт МВД, 1 января в квартире, арендованной гражданином Камеруна Ньонжохом Хансом Экумом в Ясамальском районе, были найдены тела самого Ньонжоха Ханса Экума и его соотечественников Нземеле Эсамбе Линус, Сенана Хке, Такема Паула Атаха и Никванти Номбе Левисева.

Следов насилия на телах не обнаружено. Предположительно, все они скончались отравившись угарным газом. В ходе расследования выяснилось, что водонагреватель в ванной комнате квартиры сгорел и пришел в непригодное состояние.

По факту ведется следствие.