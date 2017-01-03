Различные авторитетные мировые издания и исследовательские центры готовят рейтинги чуть ли не на все случаи жизни. Есть и рейтинги, касающиеся, например, ушедших из жизни людей – кто из них богаче всех. К примеру, недавно журнал Forbes опубликовал подобное исследование, согласно которому король поп-музыки — американский исполнитель Майкл Джексон — снова вышел на первое место в списке самых богатых скончавшихся знаменитостей. Состояние Джексона достигло $825 млн. Он является лидером рейтинга уже не первый год.

На втором месте — художник Чарльз Шульц, создатель комиксов Peanuts про Чарльза Брауна и Снупи. Шульц умер в феврале 2000 года в возрасте 77 лет.

Профессиональный гольфист Арнольд Палмер, скончавшийся в этом году из-за болезни сердца, оказался на третьей строчке. Вечно живой король рок-н-ролла Элвис Пресли, ушедший в мир иной более 39 лет назад, до сих пор продает более 1 млн альбомов в год. Он занял почетное четвертое место в перечне Forbes.

В 2016 году скончались несколько выдающихся артистов, среди них — Дэвид Боуи, который умер 11 января в возрасте 69 лет от рака печени. Боуи в первую десятку не вошел — у него 11-е место. Кроме того, умер певец и композитор Принс, который вышел на пятое место рейтинга.

Шестое место досталось Бобу Марли, умершему 11 мая 1981 года от рака в возрасте 36 лет. А далее следует писатель Тедор Гейзель, более известный как Доктор Сьюз. Он один из немногих в этом списке, кто покинул этот мир по естественным причинам — умер в возрасте 87 лет. Его детские книги приносят стабильный доход.

На восьмой позиции — убитый участник The Beatles Джон Леннон, на девятой — ученый Альберт Эйнштейн, на десятой — модель Бетти Пейдж.

На 12 месте — 50-летний актер Стив Маккуин, скончавшийся в результате неудачной операции, а на 13-м — актриса Элизабет Тейлор.

Очевидно, что на Западе при работающей системе защиты авторских прав сделать подсчет проще, чем в Азербайджане. Но когда же в нашей стране станет возможным получение родственниками дивидендов после кончины правообладателя? И кто из азербайджанских знаменитостей, ушедших в мир иной, мог претендовать, хотя бы теоретически, на большие гонорары после смерти?

В беседе с haqqin.az поэт, президент Международной научной академии «Вектор» профессор Эльчин Искендерзаде назвал имена трех человек, которые, будь у нас такой рейтинг, расположились бы на первых строчках. «Бюльбюль, Муслим Магомаев и Рашид Бейбутов. Их альбомы продаются во всем мире, а песни у многих на слуху», - пояснил эксперт.

«Если говорить о художниках, то это, естественно, Саттар Бахлулзаде. Он должен быть на первом месте в такого рода рейтинге. Цены на его картины будут расти и его по гениальности можно сравнить с Ван Гогом», - отметил Э.Искендерзаде.

При этом эксперт подчеркнул, что неверно было бы говорить только о тех людях, которые ушли в мир иной. «Коснувшись науки хочу отметить, что научные открытия и работы доктора технических наук профессора Рафига Алиева, которому сейчас около 73 лет (желаю ему еще долгих лет жизни) даже через 100 лет будут актуальны, весь мир будет пользоваться его открытиями».

По словам Э.Искендерзаде, к сожалению, до появления в Азербайджане Агентства по авторским правам, которое работает в стране примерно 20 лет, в этой сфере существовал вакуум.

«Ведь сначала нужно получить авторские права, а потом права наследника. А если авторские права официально не оформлены, то и по наследству они не перейдут», - уточнил эксперт.

«Сегодня наше Агентство по авторским правам работает хорошо и борется с такими проблемами, как плагиат. Но, к примеру, во времена Саттара Бахлулзаде такого агентства не было, и теперь есть некоторые трудности в вопросе его авторских прав. То же самое касается и произведений Бюльбюля и Муслима Магомаева. Получается, что их трудом пользуются другие.

Сегодня много мошенников, которые дублируют картины наших великих художников и продают по высокой цене, а ведь именно авторские права охраняют произведения от такого рода безобразий», - пояснил Э.Искендерзаде.

В свою очередь, отвечая на вопросы haqqin.az, юрист Эльчин Гамбаров заметил, что наследники знаменитостей имеют такие же права, какими обладали их покойные родственники, но лишь при условии, что авторские права были запатентованы.

«Но в целом в Азербайджане крайне редко наследники поднимают вопросы авторских прав на литературные, музыкальные произведения или на изобретения. Эта сфера в нашей стране только начинает развиваться. И только с недавнего времени после принятия необходимых нормативных актов и произошедших изменений в нашей ментальности авторы начали стараться получить патенты и документы на плоды своего труда», - отметил эксперт.

По словам Э.Гамбарова, не только в Азербайджане, но и во всем мире зачастую возникают споры по поводу авторских прав.

«Но сегодня в Азербайджане есть государственное Агентство, куда можно и нужно обращаться по таким вопросам», - заключил юрист.