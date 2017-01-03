Гражданин Киргизии Яхья Машрапов, который, по данным турецких СМИ, мог быть причастен к нападению на ночной клуб в Стамбуле, заявил, что не имеет никакого отношения к теракту, передает агентство АКИpress.

По данным АКИpress, Машрапов 3 января прилетел из Турции в аэропорт Бишкека и уже был допрошен сотрудниками Госкомитета национальной безопасности страны (ГКНБ).

Машрапов объяснил, что 1 января прилетел в Стамбул из Бишкека по делам, связанным с торговлей, но при возвращении сотрудники турецких правоохранительных органов сняли его с самолета.

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Власти Турции установили личность подозреваемого в совершении теракта в ночном клубе Reina в Стамбуле, сообщает итальянская газета Repubblica со ссылкой на эфир турецкого телеканала.

Подозреваемым является 28-летний гражданин Киргизии Яхье Машрапов.

Также в СМИ публикуется фото паспорта предполагаемого террориста.

Британские журналисты со ссылкой на источники в полиции сообщили, что жена подозреваемого уже задержана и допрашивается.