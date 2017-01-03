 

Дутерте рассказал о своих родственниках из ИГИЛ

 

Президент Филиппин Родриго Дутерте признался, что у него есть родственники, связанные с террористической группировкой «Исламское государство». Об этом сообщает The Manila Shimbun.

По словам главы государства, некоторые его кузены примкнули к ИГ и в настоящее время воюют на стороне боевиков. Дутерте отметил, что он не собирается с этим мириться и намерен в ближайшее время объявить на них охоту.

Филиппинский лидер добавил, что «служит республике, а не своему ближайшему окружению» и не собирается поддерживать отношения с экстремистами.

1552 просмотров


Старости
Дезертиры-убийцы в Баку
Дезертиры-убийцы в Баку Из архивов КГБ
Наша погода
Сегодня 10° / 3°
4 Янв 10° / 2°
5 Янв 9° / 4°
6 Янв 10° / 7°

Наши деньги
1 USD   =   1.7707 AZN
1 EUR   =   1.8644 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN


Новостная лента

«Майн Кампф» стала бестселлером в Германии
Бунт мигрантов в Италии Взяты заложники
В Украине будут производить винтовки M16
В Шамкире совершено убийство
Угроза теракта в Стамбуле
Азербайджан – восьмая самая дешевая страна мира Не наш рейтинг
Тело Нураны Гасановой доставили в Баку
Цукерберг перестал быть атеистом
В Гедабеке сын забил до смерти собственную мать
Армяне бегут, долги растут, холодильник пустеет Альтернативное поздравление Саргсяна
Переговоры по Сирии на грани срыва
Ле Пен сочла законным крымский референдум
Кровавая статистика в Азербайджане 6 погибших за день
В Турции могут продлить чрезвычайное положение
В Швейцарии мужчина открыл огонь по полицейским
Порошенко назвал США стратегическим союзником
Дутерте рассказал о своих родственниках из ИГИЛ
Машрапов опроверг свою причастность к теракту в Стамбуле обновлено
Кто из покойных азербайджанцев самый богатый Forbes и авторские права
МВД о гибели камерунцев в Баку
Пекин парировал заявление Трампа
Минздрав Турции о раненых при теракте азербайджанцах
Преднамеренная передача ВИЧ в Азербайджане Статья есть, а преследования нет
Ахматову дважды выдвигали на Нобелевскую премию
Машина скорой помощи столкнулась с грузовиком есть жертвы