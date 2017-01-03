Порошенко назвал США стратегическим союзником

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что Вашингтон остается надежным стратегическим партнером Киева, и высказал надежду на углубление двустороннего сотрудничества, сообщается на странице политика в фейсбуке.

«С момента признания независимости Украины Соединенные Штаты остаются надежным и стратегическим партнером Украины. США продолжают оказывать неоценимую помощь в развитии государственных институтов, гражданского общества, рыночной экономики и укреплении безопасности нашей страны», — написал украинский лидер.

По его словам, Киев ранее отказался от третьего в мире ядерного арсенала и больших объемов обычных вооружений, а также от запасов высокообогащенного урана и играет историческую роль в укреплении глобальной стабильности и режима нераспространения ядерного оружия.

«Благодарен за неизменную двухпартийную поддержку со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины», — также указал Порошенко.