 

В Турции могут продлить чрезвычайное положение

 

Продление режима чрезвычайного положения еще на три месяца будет обсуждаться на заседании парламента Турции на этой неделе, сказал во вторник премьер страны Бинали Йылдырым, передает телеканал TRT Haber.

По его словам, Турция продолжит решительную борьбу с терроризмом.

Последний теракт в Стамбуле нацелен на нарушение единства турецкого народа, сказал Йылдырым.

В новогоднюю ночь на ночной клуб Reina в Стамбуле, где находилось около 700 человек, произошло вооруженное нападение. В результате террористического акта погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.

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