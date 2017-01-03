Ле Пен сочла законным крымский референдум

Кандидат в президенты Франции, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен не считает незаконным присоединение Крыма к России. Об этом она заявила в интервью телеканалу BFM TV.

«Состоялся референдум, жители Крыма захотели присоединиться к России. Я не вижу оснований для того, чтобы ставить этот референдум под сомнение», — сказала политик.

Ле Пен также отметила необходимость установления стратегических отношений между Москвой и Парижем в рамках борьбы с террористической группировкой «Исламское государство».