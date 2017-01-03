Переговоры по Сирии на грани срыва

Представители сирийской оппозиции заявили, что в случае продолжения нарушений договоренностей о перемирии силами режима Башара Асада и поддерживающими его иностранными наемниками, переговоры в Астане могут не состояться.

Как передает aa.com.tr, оппоненты Асада выступили с совместным заявлением, в котором заявили, что приостанавливают участие в переговорах и консультациях по мирному урегулированию в Сирии до полного прекращения огня.

Кроме того, в документе содержится призыв к России, как одной из стран, гарантировавших реализацию договоренностей, к выполнению обязательств, исходящих из соглашений.