 

Переговоры по Сирии на грани срыва

 

Представители сирийской оппозиции заявили, что в случае продолжения нарушений договоренностей о перемирии силами режима Башара Асада и поддерживающими его иностранными наемниками, переговоры в Астане могут не состояться.

Как передает aa.com.tr, оппоненты Асада выступили с совместным заявлением, в котором заявили, что приостанавливают участие в переговорах и консультациях по мирному урегулированию в Сирии до полного прекращения огня.

Кроме того, в документе содержится призыв к России, как одной из стран, гарантировавших реализацию договоренностей, к выполнению обязательств, исходящих из соглашений.

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