Известный армянский журналист Арман Сулейманян, опубликовал видео, в котором представляет Альтернативное новогоднее обращение к армянскому народу президента Сержа Саргсяна.

«Дорогие сограждане!!! Близиться к концу 2016-ый год, несомненно, это был трудный год. Он был трудным в плане внутренних, внешних и экономических вопросов. В новом году у нас будет 0% роста экономики, и невзирая на конституционные реформы ваш холодильник еще более опустеет», - говорится в обращении.

От имени Саргсяна, журналист отмечает, что за 8 лет его правления из страны безвозвратно уехали более 300.000 человек или 10% населения. ВВП страны сократилось на 10%, число граждан живущих за гранью нищеты выросло до 30%, а внешний долг увеличился в четыре раза достигнув опасного рубежа в 60% ВВП.

В альтернативном новогоднем обращении Саргсяна также говорится о потере Арменией 800 гектаров земли, которую освободила в Карабахе азербайджанская армия.

«Дорогие сограждане, хочу еще раз попросить, забудьте все это, забудьте так же жестокое избиение манифестантов и журналистов, которое мы организовали в июле. Ведь глава семейства должен быть строгим, я бы даже сказал жестоким, особенно если это не родной отец, а отчим. Дорогие мои, как бы тяжело не было это признать, но я просто был вынужден провести в стране кое-какие изменения, учитывая ваш справедливый гнев в отношении моего режима. Мне нужен был человек, который бы создал фикцию моего возможного ухода. Назначение нового премьер-министра и Кабмина я сделал с единственной целью, выиграть время до апрельских парламентских выборов», - говорится в обращении.