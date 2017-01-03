Тело Нураны Гасановой доставили в Баку

Тело гражданки России азербайджанского происхождения Нураны Гасановой, погибшей в результате теракта в Стамбуле, отправлено в Баку ночью 2 января. Об этом Report сообщили в генконсульстве России в Турции.

Сообщается, что тело Н.Гасановой было отправлено в Азербайджан специальным самолетом, выделенным мэрией Стамбула: "Вместе с ее телом в Баку отправилась и семья погибшей".

Как сообщили в стамбульском отделе Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства юстиции, тело Н.Гасановой передано ее дяде.

Отметим, что в новогоднюю ночь неизвестный открыл стрельбу в ночном клубе Reina в Стамбуле.В результате погибли 39 человек, в том числе 16 иностранцев.