Азербайджан в числе самых дешевых для жизни стран мира. Свой традиционный рейтинг составил портал Numbeo. Этот сайт строит выводы на стоимости жилья, продуктов, одежды, коммунальных услуг и ряде других товаров, цены на которые узнает из отзывов местных жителей. А потому рейтинг Numbeo максимально отражает реальную стоимость жизни в том или ином городе или стране.

Азербайджан занимает 8-е место в топ-10 самых доступных для жизни стран, уступая лишь Индии, Пакистану, Молдове, Украине, Казахстану, Непалу и Тунису.

Индекс стоимости жизни в Азербайджане на сегодняшний день равен 29,10. Это один из самых низких показателей в мире. Для сравнения отметим, что на Бермудах – самом дорогом месте на Земле – данный индекс равен 140,31.

Наряду с Бермудами в десятку стран с самым высоким индексом входят Швейцария, Багамские острова, Норвегия, Исландия, Япония, Сингапур, Дания, Новая Зеландия и Люксембург.

Азербайджан включен в Азиатский регион, где занимает 5-е место среди самых дешевых стран.

После значительного понижения курса маната жить в Азербайджане стало дешевле, чем, к примеру, в Грузии (индекс – 31,60) или Армении (33,85). Наши другие соседи – Турция, Иран, Россия – располагаются в таблице еще выше.

Если говорить о стоимости отдельных товаров, то Азербайджан – одна из самых дешевых стран мира по цене на одежду. К примеру, пару хороших джинсов, согласно отзывам посетителей Numbeo, в Азербайджане можно купить за 28 долларов, что гораздо дешевле, чем в самой дорогой по стоимости одежды стране – Исландии. Там джинсы обойдутся в 155 долларов.

В Азербайджане очень дешево стоят яблоки (0,62 доллара за кг). Дешевле только в Молдове и Украине. Бутылка среднего по качеству вина обойдется в нашей стране в 3,89 доллара, а это 9-й самый дешевый показатель в мире.

Помимо этого, в Азербайджане одни из самых дешевых цен на курицу, яйца, салат, белый хлеб, сыр (дешевле только в Египте), питьевую воду. А лук и вовсе самый дешевый в мире (0,33 доллара за кг), тогда как самый дорогой лук в мире на Бермудах - 3,25 доллара за кг.

В наших ресторанах одни из самых дешевых цен на воду, сладкие газированные напитки и разливное местное пиво. Но в целом поход в ресторан в Азербайджане сравнительно обходится не так уж дешево: обед на двоих в заведении средней руки будет стоить примерно 23 доллара. Это 76-й показатель в мире. На 1-м месте Бермуды (120 долларов), на последнем – Непал (7 долларов).

К сожалению, Азербайджан среди стран с самой низкой средней заработной платой – 244 доллара. Ниже только в девяти странах мира. Меньше всего получают граждане Венесуэлы (31 доллар), больше всех – жители Бермудских островов (3951 доллар).

Если говорить о развлечениях и занятиях спортом, то в Азербайджане очень дорого стоит снять корт для игры в теннис – 21 доллар за час в уик-энд. Это 17-й самый дорогой показатель в мире. Лидирует здесь Кувейт (48 долларов), а самой теннисной страной, судя по ценам, являются Фиджи (3 доллара).