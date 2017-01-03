В лагере для беженцев, расположенном на бывшей военной базе близ итальянского городка Кона (область Венето), произошел бунт. Об этом сообщает Repubblica.

Мигранты, ожидающие получение временных документов, захватили в заложники 25 социальных работников, в том числе двоих врачей и медсестру. Помимо этого они стали жечь костры из мебели. Позднее заложников отпустили, однако волнения продолжились.

Инцидент произошел после смерти гражданки Кот д'Ивуара. По мнению беженцев, 25-летней Сандрин Бакайоко слишком поздно оказали помощь.