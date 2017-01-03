Экс-президента Румынии лишили молдавского гражданства

Новый президент Молдавии Игорь Додон подписал указ о лишении бывшего румынского лидера Траяна Бэсеску недавно полученного молдавского гражданства, передают молдавские СМИ.

В июне 2016 года четвертый президент Молдавии Николай Тимофти предоставил Бэсеску гражданство республики. Додон ранее заявлял, что, если выиграет президентские выборы в Молдавии, то лишит Бэсеску гражданства.

"Подписал указ о лишении гражданства Молдавии господина Траяна Бэсеску. Сегодня состоялось заседание комиссии по вопросам гражданства и предоставления политического убежища, на котором были детально обсуждены условия предоставления гражданства Бэсеску", — написал Додон на своей официальной странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что гражданство Молдавии было предоставлено экс-президенту Румынии в незаконном порядке.