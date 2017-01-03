Кремль наказал Бордюжу за три буквы - НКР

«Судьба играет человеком, а человек играет на трубе». Это парадоксальное умозаключение, вложенное Ильфом и Петровым в уста своего знаменитого героя Остапа Бендера, весьма точно характеризует взлет и падение Николая Бордюжи, теперь уже бывшего генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В свое время этот кадровый чекист сделал в КГБ просто головокружительную карьеру. Да и впоследствии, в конце 90-х, занимал немалые должности: был главным пограничником, а потом руководителем Администрации президента России, причем с сохранением поста секретаря Совета безопасности. По сведениям многих СМИ, он даже фигурировал в списке возможных преемников Бориса Ельцина. То есть у Бордюжи был шанс быть тем, кем в итоге стал Владимир Путин.

Можно представить, какие надежды и планы строил тогда Бордюжа, сколь высокого полета птицей он себя мнил. Ему, уроженцу провинциального Орла, наверное, казалось тогда, что судьба играет им исключительно для вознесения на вершину политического Олимпа. Тем горше и больнее было запоздалое отрезвление и осознание того, что фортуной ему уготовано, как сказали классики, играть на трубе.

Имеющий дипломатический статус чрезвычайного и полномочного посла Николай Бордюжа в какой-то момент был задвинут в дальний угол, причем окончательно и бесповоротно - сначала, с 1999 по 2003 годы, послом России в Дании,а позже генсеком ОДКБ. Безусловно, это была синекура, вместе с тем громкая должность в реальности означала окончательное умножение планов Бордюжи на ноль. Остается только догадываться, каковы были моральные страдания опытного царедворца, прекрасно понимающего свой действительный статус и перспективы.

А тем временем в России на гораздо более высокие должности, гарантирующие настоящую власть и подобострастие окружающих, взлетали те, кто был у самого подножия, когда он почти добрался до вершины. Он видел, что возглавляемая им структура в реальности трещит по швам, не имея никакого влияния и авторитета. Поистине личная трагедия человека, наблюдавшего эту агонию целых 13 лет! Танталовы ведь муки для столь амбициозного государственного мужа, политика и дипломата.

Ну а теперь он вообще без должности, в ожидании нового назначения. А чего, собственно, тянуть, логичнее всего будет отправить Бордюжу послом в Армению. Будучи на должности генсека ОДКБ, этот человек давно озвучивал свою проармянскую позицию.

Ну, а в ранге посла РФ в Армении он сможет действовать свободнее, не озираясь на мнение Казахстана, Беларуси и иных членов ОДКБ, что не раз отрезвляли Бордюжу, когда его в очередной раз заносило в армянскую сторону.

Такое, к примеру, произошло и совсем недавно, когда на сайте ОДКБ было размещено заявление в связи с инцидентом на армяно-азербайджанской границе. В тексте этого послания от имени нескольких стран сепаратистский режим на азербайджанских землях назван «Нагорно-Карабахской Республикой». Чем все это закончилось? Да тем, что в департаменте международных связей Минобороны Казахстана и в Министерстве обороны Киргизии дезавуировали это заявление, указав на то, что признают территориальную целостность Азербайджана и никогда не пойдут на осуществление шагов, идущих вразрез с добрососедскими отношениями с нашим государством.

Более того, в пресс-службе ОДКБ также вынуждены были искать выход из скандальной ситуации, играть словами, оправдываться. Дошло до полного унижения Бордюжи: ОДКБ, которую он возглавлял, призвала не придавать значения выражению «Нагорно-Карабахская Республика», которое допустил генсек организации.

«Использование в заявлении выражения в связи с «де-факто» существующей «Нагорно-Карабахской Республикой» никоим образом не означает ее признания», - говорилось в заявлении пресс-службы ОДКБ. По сути, сие означало, что Бордюжа несет явную чепуху, за которую потом приходиться отдуваться его службам.

В возникших условиях уход этого господина с должности генсека ОДКБ стал облегчением и для организации и для самого Бордюжи. В пролете оказалась лишь Армения, ведь в ОДКБ генсеков назначают ротационным методом, а представителя Армении уже прокатили в конце 2015 года, и теперь очередного срока ждать долго. Правда, после апрельской войны прошлого года было заявлено, что назначение генсека от Армении состоится в октябре во время саммита в Ереване. Но и тогда вопрос отложили. В итоге замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян вынужден был констатировать, что по вопросу кандидата от их страны консенсус не сложился, однако Ереван будет настаивать на своей кандидатуре.

Что ж, настаивать Армении никто не запрещает, но вот традицию отфутболивания в ОДКБ также никто отменять не собирается.

Что с Бордюжей, что без него. Собственно, сам Бордюжа изначально прекрасно был осведомлен о том, каковы реальный вес его должности и цена озвучиваемых им заявлений. Потому вовсе не случайно прозвучало его скандальное прощальное слово. Дело в том, что еще в декабре 2015 года на саммите ОДКБ в Москве было решено продлить срок его полномочий до января 2017 года. Иными словами, Бордюжа знал, что с началом нынешнего года он уходит. И в условиях своего ожидаемого и неизбежного ухода он позволяет себе глубокий «миннят» (одолжение по-азербайджански) армянской стороне.

Его мотивы? Скорей всего ровно такие же, какими руководствовался арестованный экс-министр экономического развития РФ Улюкаев, когда заехал в офис «Роснефти» за «выходным пособием». Не исключено, что в отличие от арестованного Улюкаева покинувший свою многолетнюю должность Бордюжа свое «выходное пособие» все же получил.

И похоже, что измерялось оно десятками литров армянского коньяка. Если это так, то остается лишь посочувствовать человеку, который будет осознавать окончательный закат своей карьеры, попивая армянский коньяк и понимая, что судьба теперь уготовила ему роль трубача, и не более того….