 

Россия и Турция зафиксировали нарушения перемирия в Сирии

 

Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии сообщил о нарушениях режима прекращения огня, зафиксированных на территории республики российско-турецкой комиссией. Об этом говорится в бюллетене, размещенном во вторник, 3 января, на сайте Минобороны России.

Как отмечается, в течение суток было подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий в провинции Латакия. Таким образом их число достигло 1088-ми.

За день российская часть комиссии зафиксировала 27 нарушений, из них восемь в провинции Хама, по семь в Алеппо и Латакии и пять в Дамаске. Турецкая сторона сообщила о 18 срывах договоренностей. Они произошли в провинциях Алеппо (семь), Дамаск, (шесть), Индлиб и Хомс (по два) и Дераа (одно).

590 просмотров


Старости
Дезертиры-убийцы в Баку
Дезертиры-убийцы в Баку Из архивов КГБ
Наша погода
Сегодня 10° / 3°
4 Янв 10° / 2°
5 Янв 9° / 5°
6 Янв 10° / 7°

Наши деньги
1 USD   =   1.7707 AZN
1 EUR   =   1.8644 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN


Новостная лента

Трамп выступил с критикой в адрес General Motors
Боевой отряд ИГИЛ проник в Европу
Лен Пен могут закрыть въезд в Украину
Литва подтвердила размещение военного спецназа США
Мощное землетрясение в Индии
Посол Великобритании в ЕС ушел в отставку
Десятки тбилисцев пострадали от пиротехники
Цена на нефть достигла 18-месячного максимума
Китаец решил спрятаться от кредиторов в тюрьме
Россия и Турция зафиксировали нарушения перемирия в Сирии
Кремль наказал Бордюжу за три буквы - НКР
Экс-президента Румынии лишили молдавского гражданства
Жителя Баку кинули на миллион
Из живота вьетнамца извлекли забытые 18 лет назад ножницы
Добро пожаловать в мир Дональда Трампа Новая история Фукуямы
«Майн Кампф» стала бестселлером в Германии
Бунт мигрантов в Италии Взяты заложники
В Украине будут производить винтовки M16
В Шамкире совершено убийство
Угроза теракта в Стамбуле
Азербайджан – восьмая самая дешевая страна мира Не наш рейтинг
Тело Нураны Гасановой доставили в Баку
Цукерберг перестал быть атеистом
В Гедабеке сын забил до смерти собственную мать
Армяне бегут, долги растут, холодильник пустеет Альтернативное поздравление Саргсяна