 

Китаец решил спрятаться от кредиторов в тюрьме

 

Житель китайского города Чжэнцзян по фамилии Чжу не выдержал притеснений со стороны коллекторов и решил «спрятаться» от кредиторов в тюремных стенах.

В качестве объекта он выбрал явно не самое денежное место — чайную, где играют в традиционную игру маджонг — развлечение, как правило, пользующееся в Китае наибольшей популярностью у старшего поколения. Натянув маску и вооружившись муляжом пистолета, Чжу потребовал у пенсионеров отдать все имеющиеся у них наличные средства.

У семерых посетителей чайной, а также владельца заведения на руках оказалось порядка 10 тыс. юаней ($1,4 тыс). Забрав трофей, грабитель удалился из зала, после чего направился прямиком к себе домой. Разумеется, полиции не составило особого труда разыскать нарушителя закона.

На суде выяснилось, что Чжу задолжал одной коллекторской конторе порядка 300 тыс. юаней (более $43,2 тыс.). Задержанный признался, что такую приличную сумму, значительная часть которой — набежавшие проценты, ему не выплатить.

Он попросил побыстрее огласить обвинительный приговор, чтобы положить конец преследованиям со стороны ростовщиков.

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