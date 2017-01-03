Десятки тбилисцев пострадали от пиротехники

Более 50 человек пострадали в Тбилиси от пиротехники в новогоднюю ночь и последующие праздничные дни. Об этом сообщили журналистам в Службе скорой помощи, передает РИА Новости.

«Бригаду скорой помощи в Тбилиси за период с 31 декабря по 3 января вызвали в 54 случаях из-за повреждений и ожогов от пиротехники. Двух совершеннолетних граждан пришлось госпитализировать, им ампутировали пальцы рук», — заявили в Службе.

Также Службу скорой помощи в новогодние дни по причине интоксикации алкоголем вызвали более 400 раз, более 100 человек были госпитализированы.