Цена на нефть достигла 18-месячного максимума

Нефть в первый торговый день года выросла в цене до максимума с июля 2015 года. Это произошло на фоне ожиданий сделки о сокращении добычи нефти между ОПЕК и другими крупными экспортерами нефти, передает Reuters.



Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 подорожали на $1,40 (2,46%) — до $58,22 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялись на $1,33 (2,48%) — до $55,05 за баррель.

Ранее кувейтские СМИ сообщили о том, что с 1 января страна сократила производство на 130 тыс. баррелей в сутки, примерно до 2,75 млн б/с, в соответствии с договоренностями. Оман, добывающий 1,01 млн б/с, снижает добычу на 45 тыс. б/с, заявил глава маркетингового департамента министерства нефти страны Али аль-Риями.