 

Посол Великобритании в ЕС ушел в отставку

 

Британский посол в Европейском союзе Иван Роджерс объявил об отставке, передает Financial times.

Данное решение стало неожиданностью для его коллег. Роджерс принял его за несколько месяцев до 31 марта, когда правительство Великобритании планирует ввести в действие статью 50 Лиссабонского договора, тем самым запустив двухлетнюю процедуру выхода из ЕС.

Роджерс стал послом Великобритании при ЕС в 2013 году, его полномочия официально истекали в ноябре 2017 года.

186 просмотров


Старости
Дезертиры-убийцы в Баку
Дезертиры-убийцы в Баку Из архивов КГБ
Наша погода
Сегодня 10° / 3°
4 Янв 10° / 2°
5 Янв 9° / 5°
6 Янв 10° / 7°

Наши деньги
1 USD   =   1.7707 AZN
1 EUR   =   1.8644 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN


Новостная лента

Трамп выступил с критикой в адрес General Motors
Боевой отряд ИГИЛ проник в Европу
Лен Пен могут закрыть въезд в Украину
Литва подтвердила размещение военного спецназа США
Мощное землетрясение в Индии
Посол Великобритании в ЕС ушел в отставку
Десятки тбилисцев пострадали от пиротехники
Цена на нефть достигла 18-месячного максимума
Китаец решил спрятаться от кредиторов в тюрьме
Россия и Турция зафиксировали нарушения перемирия в Сирии
Кремль наказал Бордюжу за три буквы - НКР
Экс-президента Румынии лишили молдавского гражданства
Жителя Баку кинули на миллион
Из живота вьетнамца извлекли забытые 18 лет назад ножницы
Добро пожаловать в мир Дональда Трампа Новая история Фукуямы
«Майн Кампф» стала бестселлером в Германии
Бунт мигрантов в Италии Взяты заложники
В Украине будут производить винтовки M16
В Шамкире совершено убийство
Угроза теракта в Стамбуле
Азербайджан – восьмая самая дешевая страна мира Не наш рейтинг
Тело Нураны Гасановой доставили в Баку
Цукерберг перестал быть атеистом
В Гедабеке сын забил до смерти собственную мать
Армяне бегут, долги растут, холодильник пустеет Альтернативное поздравление Саргсяна