Посол Великобритании в ЕС ушел в отставку

Британский посол в Европейском союзе Иван Роджерс объявил об отставке, передает Financial times.



Данное решение стало неожиданностью для его коллег. Роджерс принял его за несколько месяцев до 31 марта, когда правительство Великобритании планирует ввести в действие статью 50 Лиссабонского договора, тем самым запустив двухлетнюю процедуру выхода из ЕС.



Роджерс стал послом Великобритании при ЕС в 2013 году, его полномочия официально истекали в ноябре 2017 года.