 

Лен Пен могут закрыть въезд в Украину

 

В Службе безопасности Украины (СБУ) не исключили, что кандидату в президенты Франции, лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен будет закрыт въезд в Украину. Об этом в комментарии изданию "Обозреватель" заявил руководитель аппарата главы службы Александр Ткачук.

"Если официальные личности делают такие заявления, то наша служба и Министерство иностранных дел оценивают их и реагируют соответствующим образом. Я не исключаю, что Ле Пен будет закрыт въезд или будут приняты еще какие-то меры", – сказал Ткачук.

Сегодня лидер французских ультраправых Марин Ле Пен заявила, что считает законным "референдум", которым Россия прикрывала аннексию украинского Крыма.

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