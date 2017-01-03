Литва подтвердила размещение военного спецназа США

Военнослужащие подразделений специального назначения США дислоцированы в Литве. Это подтвердила представитель Министерства обороны республики Аста Галдикайт, передает BNS.

По ее словам, размещение спецназа — один из пунктов для долгосрочного и тесного сотрудничества с Вашингтоном. Оно необходимо для обеспечения безопасности республики, добавила Галдикайт.

Директор Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис в свою очередь заявил в парламенте, что развертывание американских сил является ответом России. Он также отметил, что «НАТО и другие страны не будут мириться с российской агрессией в регионе», отмечает издание.